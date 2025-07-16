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Происшествия

Два пожара ликвидировали в Псковской области за сутки

Два пожара ликвидировали в Псковской области за сутки, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Так, скирда сена размером 4х4 метра сгорела в деревне Чирки Новосокольнического муниципального округа. Предположительная причина возгорания – грозовой разряд.

Ещё один пожар произошёл в деревне Неёлово-1 Псковского муниципального округа. Там один из сараев выгорел изнутри по всей площади, а в бане огонь уничтожил кровлю. Предварительная причина возгорания – аварийный режим работы электросети внутри сарая.

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