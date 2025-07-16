Семь человек погибли в ДТП в Новосибирской области

11:44, 16 июля 2025, ПАИ

Семь человек погибли в дорожно-транспортном происшествии в Новосибирской области, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По предварительным данным, ДТП произошло сегодня, 16 июля, на 290-м километре федеральной трассы К-17. Столкнулись два легковых автомобиля. В результате ДТП погибло семь человек и ещё один человек пострадал.

Подробности уточняются. Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств случившегося, уточнили в пресс-службе.