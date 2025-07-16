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Происшествия

Семь человек погибли в ДТП в Новосибирской области

Семь человек погибли в дорожно-транспортном происшествии в Новосибирской области, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Фото: пресс-служба прокуратуры Новосибирской области

По предварительным данным, ДТП произошло сегодня, 16 июля, на 290-м километре федеральной трассы К-17. Столкнулись два легковых автомобиля. В результате ДТП погибло семь человек и ещё один человек пострадал.

Фото: пресс-служба прокуратуры Новосибирской области

Подробности уточняются. Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств случившегося, уточнили в пресс-службе.

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