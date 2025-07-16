ИИ-ассистента внедрили в мобильное приложение «Госуслуги. Биометрия»

15:41, 16 июля 2025, ПАИ

ИИ-ассистента внедрили в мобильное приложение «Госуслуги. Биометрия». Он помогает пользователям пройти онлайн-регистрацию биометрии, сообщили ПАИ в Центре биометрических технологий.

В режиме реального времени искусственный интеллект анализирует видеопоток и даёт пользователю подсказки. Например, предупреждает о недостаточном освещении, наличии посторонних в кадре, корректирует положение лица.

Заместитель председателя Правительства РФ – руководитель аппарата Правительства России Дмитрий Григоренко отметил, что за последние два года удалось запустить 14 биометрических сервисов. В планах специалистов – упростить и ускорить процесс регистрации биометрии, в том числе с учётом использования ИИ. Он также подчеркнул, что эта услуга полностью добровольна и нужна для получения дополнительных услуг.

ИИ-ассистент разработал Центр биометрических технологий. Единая биометрическая система предоставляет различные услуги. Это бесконтактная оплата покупок, проезд в транспорте, открытие бизнеса, обслуживание в МФЦ и другие. Каждый пользователь системы самостоятельно управляет данными, которые хранятся в зашифрованном виде.