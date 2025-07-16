Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

ИИ-ассистента внедрили в мобильное приложение «Госуслуги. Биометрия»

ИИ-ассистента внедрили в мобильное приложение «Госуслуги. Биометрия». Он помогает пользователям пройти онлайн-регистрацию биометрии, сообщили ПАИ в Центре биометрических технологий.

ИИ-ассистента внедрили в мобильное приложение «Госуслуги. Биометрия». Фото: ПАИ

В режиме реального времени искусственный интеллект анализирует видеопоток и даёт пользователю подсказки. Например, предупреждает о недостаточном освещении, наличии посторонних в кадре, корректирует положение лица.

Заместитель председателя Правительства РФ – руководитель аппарата Правительства России Дмитрий Григоренко отметил, что за последние два года удалось запустить 14 биометрических сервисов. В планах специалистов – упростить и ускорить процесс регистрации биометрии, в том числе с учётом использования ИИ. Он также подчеркнул, что эта услуга полностью добровольна и нужна для получения дополнительных услуг.

ИИ-ассистент разработал Центр биометрических технологий. Единая биометрическая система предоставляет различные услуги. Это бесконтактная оплата покупок, проезд в транспорте, открытие бизнеса, обслуживание в МФЦ и другие. Каждый пользователь системы самостоятельно управляет данными, которые хранятся в зашифрованном виде.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












16 июля 2025

Для чего необходимы временные отключения мобильного интернета в Псковской области, объяснил Александр Котов
16 июля 2025

Движение автобусов закроют на Красноармейской набережной 18 июля
16 июля 2025

Агроклассы начнут работу в трёх школах Великолукского округа с 1 сентября
16 июля 2025

ИИ-ассистента внедрили в мобильное приложение «Госуслуги. Биометрия»
16 июля 2025

Как добиться ста баллов на ЕГЭ по русскому языку, рассказала великолучанка
16 июля 2025

Александр Котов – о реорганизации больниц: Мы увидим конкретные изменения в лучшую сторону
16 июля 2025

Ученица Бежаницкой школы искусств заняла третье место в конкурсе «Молодые дарования России»
16 июля 2025

Часть Пскова временно останется без света 17 июля

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...