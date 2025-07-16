Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Почему новые памятные даты не сделали выходными, объяснили псковичам

Почему новые региональные памятные даты не сделали выходными, объяснил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Александр Котов. Фото: ПАИ

«Закон такого не предусматривает. Моя позиция: у нас достаточно выходных дней и есть возможность отдохнуть, отметить праздничные даты, которые учреждены на федеральном уровне. Совершенно не обязательно делать праздничные даты выходными, а день памяти тем более. Мы не хотим делать акцент именно на этом», – подчеркнул он.

При этом, по его словам, возможно, и следовало бы сделать наиболее значимые даты выходным днём.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












16 июля 2025

Для чего необходимы временные отключения мобильного интернета в Псковской области, объяснил Александр Котов
16 июля 2025

Движение автобусов закроют на Красноармейской набережной 18 июля
16 июля 2025

Агроклассы начнут работу в трёх школах Великолукского округа с 1 сентября
16 июля 2025

ИИ-ассистента внедрили в мобильное приложение «Госуслуги. Биометрия»
16 июля 2025

Как добиться ста баллов на ЕГЭ по русскому языку, рассказала великолучанка
16 июля 2025

Александр Котов – о реорганизации больниц: Мы увидим конкретные изменения в лучшую сторону
16 июля 2025

Ученица Бежаницкой школы искусств заняла третье место в конкурсе «Молодые дарования России»
16 июля 2025

Часть Пскова временно останется без света 17 июля

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...