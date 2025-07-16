Почему новые памятные даты не сделали выходными, объяснили псковичам

16:02, 16 июля 2025, ПАИ

Почему новые региональные памятные даты не сделали выходными, объяснил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

«Закон такого не предусматривает. Моя позиция: у нас достаточно выходных дней и есть возможность отдохнуть, отметить праздничные даты, которые учреждены на федеральном уровне. Совершенно не обязательно делать праздничные даты выходными, а день памяти тем более. Мы не хотим делать акцент именно на этом», – подчеркнул он.

При этом, по его словам, возможно, и следовало бы сделать наиболее значимые даты выходным днём.