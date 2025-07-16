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Общество

Движение автобусов закроют на Красноармейской набережной 18 июля

Движение общественного транспорта по Красноармейской набережной (остановка «Дамба») будет закрыто 18 июля с 08:00 до 20:00. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе «Псковпассажиравтотранса».

Фото: ПАИ

Автобусы маршрутов № 2 и 5 от остановки на площади Победы следуют по улице Юбилейной с поворотом на улицу Мирную, с выездом на улицу Максима Горького и далее по маршруту со всеми остановками.

Автобусы маршрута № 2 в сторону вокзала поедут по Рижскому проспекту до улицы Народной, далее направо до улицы Юбилейной, налево по улице Юбилейной и далее по маршруту со всеми остановками. Дополнительная остановка на улице Народной у магазина.

Автобусы маршрутов № 5, 8, 8а от Ольгинского моста следуют по Рижскому проспекту до улицы Народной, далее налево по улице Народной до улицы Юбилейной, налево по улице Юбилейной и далее по маршруту со всеми остановками. Дополнительная остановка также на улице Народной.

Автобус маршрута № 19 от остановки у храма Александра Невского поедет по улице Мирной с выездом на улицу Юбилейную и далее по маршруту со всеми остановками.

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