Движение автобусов закроют на Красноармейской набережной 18 июля

16:53, 16 июля 2025, ПАИ

Движение общественного транспорта по Красноармейской набережной (остановка «Дамба») будет закрыто 18 июля с 08:00 до 20:00. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе «Псковпассажиравтотранса».

Автобусы маршрутов № 2 и 5 от остановки на площади Победы следуют по улице Юбилейной с поворотом на улицу Мирную, с выездом на улицу Максима Горького и далее по маршруту со всеми остановками.

Автобусы маршрута № 2 в сторону вокзала поедут по Рижскому проспекту до улицы Народной, далее направо до улицы Юбилейной, налево по улице Юбилейной и далее по маршруту со всеми остановками. Дополнительная остановка на улице Народной у магазина.

Автобусы маршрутов № 5, 8, 8а от Ольгинского моста следуют по Рижскому проспекту до улицы Народной, далее налево по улице Народной до улицы Юбилейной, налево по улице Юбилейной и далее по маршруту со всеми остановками. Дополнительная остановка также на улице Народной.

Автобус маршрута № 19 от остановки у храма Александра Невского поедет по улице Мирной с выездом на улицу Юбилейную и далее по маршруту со всеми остановками.