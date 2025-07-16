Суд обязал великолукское СНТ возместить ущерб владельцу машины, повреждённой от упавшей опоры ЛЭП
Садоводческое товарищество Великолукского округа обязали выплатить почти 240 тысяч рублей владельцу автомобиля, повреждённого от упавшей опоры ЛЭП. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.
Автомобиль получил повреждения после падения бетонной опоры линии электропередачи. Мужчина подал иск в суд, который установил, что ЛЭП находилась в аварийном состоянии. За её эксплуатацию отвечало СНТ, на территории которого и произошло падение.
Суд обязал СНТ выплатить 239 тысяч рублей. Эти средства должны быть направлены на ремонт машины, оплату услуг представителя, экспертизы, пошлины и другие расходы.
Исполнительный документ поступил в отделение судебных приставов Великолукского, Куньинского и Новосокольнического округов. Судебный пристав уведомил руководство СНТ о возбуждении производства и предупредил об административной и уголовной ответственности за неисполнение решения суда.
В отношении должника направили постановление об обращении взыскания на средства в банках и установили запрет на внесение изменений в единый государственный реестр юридических лиц.
За нарушение требования исполнительного документа в установленный законом срок был вынесен исполнительский сбор в размере 16 тысяч рублей. Благодаря принятым мерам денежные средства перечислили взыскателю, уточнили в пресс-службе.
Суд обязал великолукское СНТ возместить ущерб владельцу машины, повреждённой от упавшей опоры ЛЭП
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