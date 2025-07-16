Суд обязал великолукское СНТ возместить ущерб владельцу машины, повреждённой от упавшей опоры ЛЭП

18:01, 16 июля 2025, ПАИ

Садоводческое товарищество Великолукского округа обязали выплатить почти 240 тысяч рублей владельцу автомобиля, повреждённого от упавшей опоры ЛЭП. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Автомобиль получил повреждения после падения бетонной опоры линии электропередачи. Мужчина подал иск в суд, который установил, что ЛЭП находилась в аварийном состоянии. За её эксплуатацию отвечало СНТ, на территории которого и произошло падение.

Суд обязал СНТ выплатить 239 тысяч рублей. Эти средства должны быть направлены на ремонт машины, оплату услуг представителя, экспертизы, пошлины и другие расходы.

Исполнительный документ поступил в отделение судебных приставов Великолукского, Куньинского и Новосокольнического округов. Судебный пристав уведомил руководство СНТ о возбуждении производства и предупредил об административной и уголовной ответственности за неисполнение решения суда.

В отношении должника направили постановление об обращении взыскания на средства в банках и установили запрет на внесение изменений в единый государственный реестр юридических лиц.

За нарушение требования исполнительного документа в установленный законом срок был вынесен исполнительский сбор в размере 16 тысяч рублей. Благодаря принятым мерам денежные средства перечислили взыскателю, уточнили в пресс-службе.