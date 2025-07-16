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Общество

Бодиплетизмограф появился в Псковской инфекционной больнице

В Псковской инфекционной больнице появился новый современный медицинский аппарат – бодиплетизмограф, который позволяет проводить более точные исследования дыхательной системы пациентов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе медучреждения.

Фото: Псковская инфекционная больница

Аппарат позволяет оценить функциональные возможности дыхательной системы, определяя объёмы воздуха в лёгких и уровень сопротивления дыхательных путей. Таким образом, врач получает точные данные о состоянии здоровья пациента.

Во время бодиплетизмографии пациент располагается перед специальной герметичной камерой, надевает одноразовый мундштук и плотно прижимает губы вокруг него, обеспечивая полную герметичность. Затем пациент следует чётким инструкциям врача, выполняя дыхание определённого типа – спокойное, глубокое или просто делает вдох-выдох, это необходимо для оценки различных показателей функционального состояния дыхательной системы.

Сотрудники инфекционной больницы прошли вводный инструктаж по эксплуатации бодиплетизмографа.

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