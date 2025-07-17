День этнографа отмечают в России
Профессиональный праздник российских учёных-этнографов и представителей различных этнографических школ отмечают в России сегодня, 17 июля, сообщает calend.ru.
Дату приурочили ко дню рождения антрополога, этнографа, путешественника, члена Императорского Русского географического общества Николая Николаевича Миклухо-Маклая.
Согласно некоторым данным, праздник начали отмечать в СССР в 1970–1980-х годах. Это стало возможным благодаря инициативе заведующего кафедрой этнографии и антропологии исторического факультета Ленинградского госуниверситета Рудольфа Итса.
На данный момент День этнографа не является официальным праздником.
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