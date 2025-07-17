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Общество

День этнографа отмечают в России

Профессиональный праздник российских учёных-этнографов и представителей различных этнографических школ отмечают в России сегодня, 17 июля, сообщает calend.ru.

Дату приурочили ко дню рождения антрополога, этнографа, путешественника, члена Императорского Русского географического общества Николая Николаевича Миклухо-Маклая.

Согласно некоторым данным, праздник начали отмечать в СССР в 1970–1980-х годах. Это стало возможным благодаря инициативе заведующего кафедрой этнографии и антропологии исторического факультета Ленинградского госуниверситета Рудольфа Итса.

На данный момент День этнографа не является официальным праздником.

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