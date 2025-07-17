Мост разрушился в Псковской области

08:20, 17 июля 2025, ПАИ

15-метровый автомобильный мост через реку Вейнку на грунтовой дороге местного значения Вейно – Лядинки разрушился в Гдовском районе 16 июля, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Из-за разрушения моста нарушено транспортное сообщение с деревней Лядинки, где проживают 30 человек.

Специалисты МЧС России проводят мониторинг обстановки, уточнили в пресс-службе.