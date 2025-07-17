Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Мост разрушился в Псковской области

15-метровый автомобильный мост через реку Вейнку на грунтовой дороге местного значения Вейно – Лядинки разрушился в Гдовском районе 16 июля, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото: ПАИ

Из-за разрушения моста нарушено транспортное сообщение с деревней Лядинки, где проживают 30 человек.

Специалисты МЧС России проводят мониторинг обстановки, уточнили в пресс-службе.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












17 июля 2025

Мост разрушился в Псковской области
16 июля 2025

Суд обязал великолукское СНТ возместить ущерб владельцу машины, повреждённой от упавшей опоры ЛЭП
16 июля 2025

10-летний мальчик ушёл из лагеря в Гдовском районе и пропал
16 июля 2025

Более миллиона рублей лишились псковичи из-за мошенников
16 июля 2025

Семь человек погибли в ДТП в Новосибирской области
16 июля 2025

Пыталово борется с последствиями непогоды: подтоплены дома, уровень воды в реке Утрое критический
16 июля 2025

Автомобиль загорелся в Невеле
15 июля 2025

Нетрезвых водителей-рецидивистов поймали в Псковской области

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...