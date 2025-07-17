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Общество

Каждый пятый житель Псковской области готов стереть себе память, чтобы не помнить рабочий день – опрос

19 % работающих жителей Псковской области готовы стереть себе память, чтобы не помнить рабочий день. Такие данные сообщили ПАИ специалисты hh.ru по итогам проведённого опроса.

Фото: ПАИ

Ещё 26 % респондентов на момент опроса не смогли определиться и заявили, что, возможно, согласились бы «стереть себе память, чтобы не помнить рабочий день», а возможно и нет. А вот 55 % опрошенных местных работников заявили, что не хотели бы себе стирать память о рабочих буднях.

Большинство респондентов-соискателей в Псковской области опасаются, что подобное кардинальное разделение на личную и рабочую жизни может привести к потере целостности личности (60 %) и утрате контроля над частью своей жизни. 53 % респондентов боятся потерять связь с реальностью, а 67 % переживают, что работодатели смогут злоупотреблять технологией.

Среди основных плюсов стирания памяти сразу после окончания рабочего дня жители Псковской области назвали: полное отключение от рабочих проблем и, в первую очередь, от рабочих звонков и чатов (об этом мечтают сразу 53 %), возможность полностью сосредоточится на себе (50 %). Кроме того, 37 % верят, что стирание рабочих часов поможет избежать эмоционального выгорания, 34 % верят, что это снизит общий уровень стресса.

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