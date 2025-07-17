Турнир по баскетболу 3x3 пройдёт в Новосокольниках

10:37, 17 июля 2025, ПАИ

Открытый турнир по баскетболу 3х3, посвящённый Дню Новосокольников и Дню железнодорожника, пройдёт 2 августа. Об этом ПАИ сообщили в Псковской региональной федерации баскетбола.

Соревнования пройдут в четырёх возрастных группах: мужчины и женщины, юноши и девушки 2008-2010, 2011-2013 годов рождения, а также мальчики и девочки 2014-2015 годов рождения.

«Это мощный турнир с призовым фондом и крутыми подарками. Битва стилей, драйв и музыка», – отметили в федерации.

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