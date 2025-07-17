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Спорт

Турнир по баскетболу 3x3 пройдёт в Новосокольниках

Открытый турнир по баскетболу 3х3, посвящённый Дню Новосокольников и Дню железнодорожника, пройдёт 2 августа. Об этом ПАИ сообщили в Псковской региональной федерации баскетбола.

Фото: ПАИ

Соревнования пройдут в четырёх возрастных группах: мужчины и женщины, юноши и девушки 2008-2010, 2011-2013 годов рождения, а также мальчики и девочки 2014-2015 годов рождения.

«Это мощный турнир с призовым фондом и крутыми подарками. Битва стилей, драйв и музыка», – отметили в федерации.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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