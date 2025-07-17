Южные районы Псковской области снова зальют дожди

10:33, 17 июля 2025, ПАИ

Южные районы Псковской области снова зальют дожди. Как сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС, неблагоприятная погода прогнозируется сегодня начиная с 14:00-17:00.

В это время специалисты рекомендуют не находиться рядом с рекламными щитами и шаткими конструкциями, не укрываться под деревьями. Особенно внимательными должны быть водители автомобилей. Им, в частности, советуют парковать машину подальше от деревьев, опор рекламных щитов и ЛЭП.