Южные районы Псковской области снова зальют дожди
Южные районы Псковской области снова зальют дожди. Как сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС, неблагоприятная погода прогнозируется сегодня начиная с 14:00-17:00.
В это время специалисты рекомендуют не находиться рядом с рекламными щитами и шаткими конструкциями, не укрываться под деревьями. Особенно внимательными должны быть водители автомобилей. Им, в частности, советуют парковать машину подальше от деревьев, опор рекламных щитов и ЛЭП.
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