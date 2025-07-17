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Спорт

Открыт приём заявок на турниры по пляжному волейболу в честь Дня Пскова

Открыт приём заявок на турниры по пляжному волейболу, посвящённые Дню города Пскова. Состязания пройдут 26 и 27 июля, сообщается в группе Pskov volleyball club в соцсети «ВКонтакте».

Фото: ПАИ

26 июня за призы соревнований поборются пары юношей и девушек, а также мужчин и женщин. На следующий день состоятся состязания в формате смешанных команд.

Организаторы принимают предварительные заявки до 24 июля. Система проведения зависит от количества поданных заявок. Мячи не разминку не предоставляют, судейство осуществляют участники соревнований.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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