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Спорт

World Athletics оставила псковичку Наталью Спиридонову в пуле допинг-тестирования

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) не сократила количество российских спортсменов в своём регистрируемом пуле допинг-тестирования, куда в том числе входит псковская прыгунья Наталья Спиридонова. Об этом пишет ТАСС.

Наталья Спиридонова. Фото: Белорусская федерация лёгкой атлетики

Всего в пул входят 40 российских легкоатлетов.

Спортсмены, включённые в пул, обязаны регулярно предоставлять данные о своём местонахождении в систему ADAMS и соблюдать стандарты Всемирного антидопингового агентства (WADA).

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