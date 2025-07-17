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Опубликована программа празднования годовщины освобождения Красногородского района

Программу празднования 81-й годовщины освобождения Красногородского района от немецко-фашистских захватчиков и Дня образования посёлка Красногородска опубликовала глава Красногородского муниципального округа Валентина Понизовская в своём Telegram-канале.

Фото из Telegram-канала главы Красногородского округа Валентины Понизовской

Праздник продлится два дня. Историко-краеведческие чтения «Голоса родной земли» пройдут в центральной библиотеке 18 июля. В этот же день состоится выставка «Волшебный мир лоскутка» в Платишинском сельском клубе.

Основные мероприятия запланированы на 19 июля. Гостей праздника ждут торжественный митинг «Мы наследники Победы», возложение цветов на братском захоронении на центральной площади в 11:00.

Мастер-классы по шахматам, росписи по дереву «Ветка рябины» (изготовление магнитов), живописи в технике пуантилизма (роспись бумажных тарелок) организуют на валу в 12:00. Там же пройдёт праздничный концерт «Мы любим наш родной посёлок» и будет работать игровая программа для детей «Лето – дружная пора».

Можно будет сыграть в футбол на стадионе в 15:00 или прийти на вечер отдыха с участием ВИА «Экипаж» на валу в 20:00.

Дискотека пройдёт в танцевальном зале, начало в 00:00. Также в течение дня будут работать аттракционы.

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