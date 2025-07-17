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Общество

Темпы догазификации в Псковской области оценил Александр Котов

Темпы догазификации в Псковской области оценил председатель областного Собрания депутатов Александр Котов в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Фото: ПАИ

«Темпы поддерживать удаётся и даже удаётся их наращивать. Понятно, что если люди заключили договор, то хотят, чтобы как можно быстрее догазифицировали их жильё. Но надо иметь в виду, что масштаб и объём работ огромный. Даже количество людей, которые задействованы, – их же надо где-то найти. Это не просто человек с улицы, это специалисты, те, кто понимает, что такое газ, как работать с этим оборудованием», – объяснил он.

Спикер облсобрания также указал на приоритет дальнейшего наращивания темпов догазификации в регионе. «Пока всё в этом плане достаточно благоприятно развивается. Но мы всё равно хотим, чтобы и темпы наращивали, и чтобы как можно быстрее к людям приходил газ. Особенно к тем, кто уже заключил договор и ждёт. Все в этом направлении работают, губернатор контролирует эту ситуацию. Пока работа идёт достаточно хорошо», – заключил он.

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