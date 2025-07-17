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Происшествия

Управляющая компания выплатит 300 тысяч рублей: в Пскове крысы стали причиной стресса и тяжёлой болезни ребёнка

В Пскове крысы стали причиной стресса и болезни ребёнка. Управляющая компания выплатит 300 тысяч рублей за то, что не уничтожила грызунов в многоквартирном доме. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре Псковской области.

Фото: ПАИ

Маленькая девочка и её мама наткнулись на крыс в своей квартире в одной из многоэтажек на улице Текстильной. В результате ребёнок испытал сильный стресс. На фоне стресса у девочки развилось заболевание, которое потребовало медицинского вмешательства и нанесло тяжкий вред здоровью.

В связи с этим прокурор города в интересах несовершеннолетней направил в суд иск о взыскании с управляющей компании компенсации морального вреда в размере 500 тысяч рублей.

Требования прокурора судом удовлетворены. В пользу девочки с ответчика взыскана сумма морального вреда в размере 300 тысяч рублей. А за отказ в добровольном порядке удовлетворить требования потребителя управляющей компании назначен ещё и штраф в размере 150 тысяч рублей.

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