На каких пляжах Псковской области нельзя купаться, выяснили специалисты

11:46, 17 июля 2025, ПАИ

Качество воды в водоёмах Псковской области, используемых для рекреационных целей, оценили специалисты регионального управления Роспотребнадзора. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Исследования провели по микробиологическим, санитарно-химическим, вирусологическим и паразитологическим показателям.

На 16 июля качество воды не отвечает требованиям СанПиН 1.2.3685-21 по микробиологическим показателям:

в реке Великой в районе городского пляжа на улице Красноармейской;

в реке Великой на пляже в микрорайоне Овсище;

в реке Ловати в районе городского пляжа в Великих Луках.

Специалисты напомнили, что эти зоны не пригодны для отдыха.

Результаты лабораторных исследований направили в органы местного самоуправления муниципальных образований для ограничения эксплуатации зон рекреации, уточнили в управлении.