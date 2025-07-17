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Общество

На каких пляжах Псковской области нельзя купаться, выяснили специалисты

Качество воды в водоёмах Псковской области, используемых для рекреационных целей, оценили специалисты регионального управления Роспотребнадзора. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: ПАИ

Исследования провели по микробиологическим, санитарно-химическим, вирусологическим и паразитологическим показателям.

На 16 июля качество воды не отвечает требованиям СанПиН 1.2.3685-21 по микробиологическим показателям:

  • в реке Великой в районе городского пляжа на улице Красноармейской;
  • в реке Великой на пляже в микрорайоне Овсище;
  • в реке Ловати в районе городского пляжа в Великих Луках.

Специалисты напомнили, что эти зоны не пригодны для отдыха.

Результаты лабораторных исследований направили в органы местного самоуправления муниципальных образований для ограничения эксплуатации зон рекреации, уточнили в управлении.

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