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Происшествия

Четыре пожара ликвидировали в Псковской области за сутки

Четыре пожара ликвидировали в Псковской области 16 июля, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Так, жилой дом горел в деревне Пыталовские Хутора Пыталовского муниципального округа. В доме выгорела изнутри комната площадью 24 квадратных метра, огонь уничтожил кровлю. Предположительная причина возгорания – короткое замыкание в электросети жилого дома.

Также неэксплуатируемое строение горело на улице Социалистической в Дно. В здании огонь повредил стену. Предположительна причина возгорания – короткое замыкание внутри строения.

Кроме того, сажа в дымоходе сгорела в магазине на улице Красноармейской в Пыталово. Предположительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

Помимо этого, кровля сгорела в бане, расположенной в СНТ «Дорожник-2» Великолукского муниципального округа. Предположительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

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