В Гдовском районе найден пропавший грибник

13:20, 17 июля 2025, ПАИ

В Гдовском районе найден пропавший грибник, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

56-летний мужчина заблудился в лесу, когда ходил за грибами. Спасатели обнаружили его в районе деревни Медкомыщи.

Мужчина чувствовал себя удовлетворительно, медицинская помощь ему не потребовалась.