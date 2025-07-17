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Происшествия

В Гдовском районе найден пропавший грибник

В Гдовском районе найден пропавший грибник, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

56-летний мужчина заблудился в лесу, когда ходил за грибами. Спасатели обнаружили его в районе деревни Медкомыщи.

Мужчина чувствовал себя удовлетворительно, медицинская помощь ему не потребовалась.

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