В Гдовском районе найден пропавший грибник
В Гдовском районе найден пропавший грибник, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
56-летний мужчина заблудился в лесу, когда ходил за грибами. Спасатели обнаружили его в районе деревни Медкомыщи.
Мужчина чувствовал себя удовлетворительно, медицинская помощь ему не потребовалась.
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