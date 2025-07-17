Восемь случаев несанкционированного потребления газа выявили в Псковской области с начала года

13:33, 17 июля 2025, ПАИ

Восемь фактов самовольного подключения к системе газоснабжения и незаконного потребления ресурса обнаружили специалисты псковских газовых компаний с начала 2025 года. Больше всего незаконных врезок зафиксировали в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе «Газпром газораспределение Псков».

Все материалы по самовольным подключениям к газовым сетям направили в правоохранительные органы для привлечения нарушителей к ответственности.

За несанкционированное подключение к газовым сетям и незаконное потребление газа законодательством предусмотрены административная ответственность – штраф в размере до 15 тысяч рублей – и уголовная, напомнил поставщик.

Гражданам, ранее привлечённым к административной ответственности, за повторное самовольное подключение к газопроводу грозит уголовная ответственность.

Кроме того, абонент полностью возмещает причинённый поставщику газа ущерб и оплачивает расходы газораспределительной организации на проведение работ по ликвидации несанкционированного подключения.

Добавим, что всем желающим подключиться к системе газоснабжения необходимо обращаться в специализированную газораспределительную организацию.

«Самостоятельный монтаж газоиспользующего оборудования и несанкционированный отбор газа запрещены и небезопасны. Подобные действия могут привести к пожарам, взрывам, отравлению угарным газом и даже гибели людей. В целях предотвращения неблагоприятных ситуаций поставщик газа просит незамедлительно сообщать о фактах несанкционированных подключений», – отметил заместитель гендиректора по реализации газа ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Алексей Фёдоров.

Для предотвращения нештатных ситуаций аварийная газовая служба «Газпром газораспределение Псков» работает в круглосуточном режиме. Телефон аварийной газовой службы – 104.