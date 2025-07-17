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Культура

Директор областного колледжа искусств Зинаида Иванова стала гостьей программы «Минкульт»

Директор Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова Зинаида Иванова стала гостьей программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) сегодня, 17 июля.

– «От хореографии до фотоискусства»: какие специальности есть в Псковском областном колледже искусств?

– Испытание пройдено: какие экзамены нужно сдавать поступающим в колледж и есть ли вступительные испытания, помимо экзаменов?

– В топе: какие специализации пользуются особым спросом среди поступающих?

– «Камертон»: кого принимает и какие преимущества даёт областная школа одарённых детей «Камертон»?

– Готовые кадры: кого больше всего ценят работодатели среди выпускников колледжа – художников, музыкантов, дизайнеров или представителей других специальностей?

Об этом и многом другом – в программе «Минкульт».

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