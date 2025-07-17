Региональная ЮФЛ может появиться в России

15:14, 17 июля 2025, ПАИ

Региональный уровень Юношеской футбольной лиги (ЮФЛ) может появиться в России, сообщили ПАИ в ОФФ «Северо-Запад».

Комитет детско-юношеского футбола Российского футбольного союза (РФС) на заседании 16 июля рассмотрел вопросы масштабирования ЮФЛ, системы категоризации учреждений спортивной подготовки и правил перехода игроков команд ЮФЛ.

Комитету представлена концепция создания региональных Юношеских футбольных лиг, которые дополнят существующую систему. Региональные лиги объединят сильнейшие футбольные школы, не участвующие в федеральных и межрегиональных турнирах. Пилотные региональные ЮФЛ планируется запустить в 2026 году с участием не менее 50 спортивных школ, а к 2030 году проект будет реализован в полном объёме.

Как отметил глава объединения Николай Голубев, региональные ЮФЛ станут третьим уровнем системы лиг после федеральных и межрегиональных. Они будут ориентированы на регионы с заинтересованностью властей в развитии качественных соревнований. Возрастные категории участников региональных лиг могут быть младше, чем в межрегиональных.

Отметим, что среди футбольных школ Псковской области только две участвуют в турнирах ЮФЛ на межрегиональном уровне – ФК «Псков» и великолукский «Экспресс».

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