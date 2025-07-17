Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Уникальная школа для музыкально одарённых детей работает в Пскове

Очно-заочная школа для музыкально одарённых детей под названием «Камертон» работает в Псковской области, рассказала директор Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова Зинаида Иванова в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) сегодня, 17 июля.

Зинаида Иванова. Фото: ПАИ

Работа идёт с муниципальными детскими музыкальными школами. «Особо одарённые, ориентированные на получение профессии музыканта, имеют возможность в режиме осенне-зимних или летне-весенних каникул заниматься с ведущими преподавателями колледжа искусств и таким образом готовиться к успешному поступлению в колледжи», – отметила гостья студии.

Зинаида Иванова также подчеркнула, что ребята имеют возможность поступить не только в Псковский областной колледж искусств, но и в образовательные учреждения по всей России.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












17 июля 2025

Минстрой одобрил несколько заявок Псковской области на реконструкцию коммунальной инфраструктуры
17 июля 2025

Отличаются ли цены на маркетплейсах при покупке с Android и iPhonе, объяснили эксперты
17 июля 2025

Подъезд к Чудскому озеру асфальтируют в гдовской деревне Тишино
17 июля 2025

Реконструировать аэропорт Пскова планируют до конца 2030 года
17 июля 2025

Директор Псковского областного колледжа искусств стала гостьей «Серебряного дождя». Главное
17 июля 2025

ФАС настаивает на пересчёте для пассажиров «Азимута» размера сбора при отказе от билетов
17 июля 2025

Полевые лагеря времён Великой Отечественной войны воссоздадут на фестивале «Островский рубеж»
17 июля 2025

Названы самые популярные направления для поступления в Псковский областной колледж искусств

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...