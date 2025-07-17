Уникальная школа для музыкально одарённых детей работает в Пскове
Очно-заочная школа для музыкально одарённых детей под названием «Камертон» работает в Псковской области, рассказала директор Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова Зинаида Иванова в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) сегодня, 17 июля.
Работа идёт с муниципальными детскими музыкальными школами. «Особо одарённые, ориентированные на получение профессии музыканта, имеют возможность в режиме осенне-зимних или летне-весенних каникул заниматься с ведущими преподавателями колледжа искусств и таким образом готовиться к успешному поступлению в колледжи», – отметила гостья студии.
Зинаида Иванова также подчеркнула, что ребята имеют возможность поступить не только в Псковский областной колледж искусств, но и в образовательные учреждения по всей России.
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