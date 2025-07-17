Реконструировать аэропорт Пскова планируют до конца 2030 года

16:43, 17 июля 2025, ПАИ

Планы по реконструкции аэропорта Псков обсудили на встрече в Москве первый заместитель министра транспорта России Валентин Иванов и губернатор Михаил Ведерников. В обсуждении также приняли участие замруководителя Росавиации Наталья Андрианова и гендиректор «Новапорт Холдинг» Евгений Янкилевич. Об этом ПАИ сообщили в Росавиации.

До конца 2030 года планируется обновить рулежную дорожку, перрон, светосигнальное оборудование и вспомогательные объекты. Реконструкция проводится в рамках федерального проекта «Развитие опорной сети аэродромов» нацпроекта «Эффективная транспортная система».

Проект аэропорта разработает подведомственный Росавиации институт «Аэропроект».

Реконструкция аэродрома необходима в связи с растущим пассажиропотоком воздушной гавани, отметили в федеральном агентстве. В частности, обновление повысит комфорт для пассажиров и безопасность полётов. Кроме того, сейчас перрон псковского аэропорта позволяет обслуживать одновременно два самолёта типа Superjet 100, в то время как прогнозируемый пассажиропоток потребует как минимум шесть мест стоянок для этих воздушных судов.

Отмечается также, что за последние 10 лет пассажиропоток псковского аэропорта вырос в 13 раз, до 163,5 тысячи человек в прошлом году.