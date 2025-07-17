Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Реконструировать аэропорт Пскова планируют до конца 2030 года

Планы по реконструкции аэропорта Псков обсудили на встрече в Москве первый заместитель министра транспорта России Валентин Иванов и губернатор Михаил Ведерников. В обсуждении также приняли участие замруководителя Росавиации Наталья Андрианова и гендиректор «Новапорт Холдинг» Евгений Янкилевич. Об этом ПАИ сообщили в Росавиации.

Фото: пресс-служба Минтранса России

До конца 2030 года планируется обновить рулежную дорожку, перрон, светосигнальное оборудование и вспомогательные объекты. Реконструкция проводится в рамках федерального проекта «Развитие опорной сети аэродромов» нацпроекта «Эффективная транспортная система».

Проект аэропорта разработает подведомственный Росавиации институт «Аэропроект».

Реконструкция аэродрома необходима в связи с растущим пассажиропотоком воздушной гавани, отметили в федеральном агентстве. В частности, обновление повысит комфорт для пассажиров и безопасность полётов. Кроме того, сейчас перрон псковского аэропорта позволяет обслуживать одновременно два самолёта типа Superjet 100, в то время как прогнозируемый пассажиропоток потребует как минимум шесть мест стоянок для этих воздушных судов.

Отмечается также, что за последние 10 лет пассажиропоток псковского аэропорта вырос в 13 раз, до 163,5 тысячи человек в прошлом году.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












17 июля 2025

Минстрой одобрил несколько заявок Псковской области на реконструкцию коммунальной инфраструктуры
17 июля 2025

Отличаются ли цены на маркетплейсах при покупке с Android и iPhonе, объяснили эксперты
17 июля 2025

Подъезд к Чудскому озеру асфальтируют в гдовской деревне Тишино
17 июля 2025

Реконструировать аэропорт Пскова планируют до конца 2030 года
17 июля 2025

Директор Псковского областного колледжа искусств стала гостьей «Серебряного дождя». Главное
17 июля 2025

ФАС настаивает на пересчёте для пассажиров «Азимута» размера сбора при отказе от билетов
17 июля 2025

Полевые лагеря времён Великой Отечественной войны воссоздадут на фестивале «Островский рубеж»
17 июля 2025

Названы самые популярные направления для поступления в Псковский областной колледж искусств

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...