Псковской волейбольной команде присвоили первый спортивный разряд

16:56, 17 июля 2025, ПАИ

Восьми псковским волейболистам присвоили первый спортивный разряд, сообщается в группе Pskov volleyball club в соцсети «ВКонтакте».

В соответствии с выполнением разрядных норм и требований приказом министерства спорта Псковской области 15 июля первый спортивный разряд присвоили Артёму Александрову, Кириллу Богомолову, Артёму Блажнову, Илье Ефремову, Ивану Исайчеву, Александру Ланеву, Владиславу Свободину и Евгению Федорову.

Напомним, что в прошедшем сезоне сборная Псковской области по волейболу впервые отправилась в финал Первой лиги чемпионата России, заняв второе место отборочного этапа. Финал прошёл в Орле с 1 по 8 мая, и команда Псковской области заняла на нём пятое место из 12 команд.

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