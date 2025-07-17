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Общество

Мемориальные плиты пяти бойцам СВО открыли в Себеже

Открытие мемориальных плит пяти погибшим в ходе СВО бойцам и освящение «Аллеи памяти поколений» состоялись на братском захоронении в Себеже сегодня, 17 июля. Об этом пишет газета «Призыв».

  • Мемориальные плиты героям СВО
    Фото: газета «Призыв»
  • Мемориальные плиты героям СВО
    Фото: газета «Призыв»
  • Мемориальные плиты героям СВО
    Фото: газета «Призыв»
  • Мемориальные плиты героям СВО
    Фото: газета «Призыв»
  • Мемориальные плиты героям СВО
    Фото: газета «Призыв»

Традиционно 17 июля, в день освобождения района от немецко-фашистских захватчиков, себежане, представители администраций района, учащиеся школ и гости города собрались на братском воинском захоронении.

Фото здесь и далее: газета «Призыв»

Литию по погибшим и освящение «Аллеи памяти поколений» совершил настоятель храма Святой Троицы Себежа отец Василий. Почётное право поднять Знамя Победы предоставили жительнице блокадного Ленинграда Валентине Поплавской, воинам-интернационалистам Игорю Безродному, Алексею Завилейскому, участнику СВО Алексею Шевчуку и сыну участника СВО Игорю Пристанскову.

Молодое поколение Белоруссии во главе с Эдуардом Терешко передало юнармейцам Себежа капсулу с землёй с места захоронения Героя Советского Союза Михаила Егорова. Глава района Леонид Курсенков поблагодарил друзей-белорусов за посещение и поздравил жителей и гостей района с днём освобождения.

Право открыть мемориальные плиты землякам, погибшим на СВО, предоставили родственникам – матерям, жёнам и отцам героев.
Навечно вошли в Книгу Памяти Себежской земли Евгений Денисов, Роман Михайлов, Дмитрий Морозов, Александр Зиминов и Игорь Боровик.

Также открыты мемориальные плиты землякам, имена которых увековечены в населённых пунктах района. Это Артём Максимов, Антон Бизелев, Сергей Пекшуев, Антон Яковлев, Степан Дергачев, Андрей Ливенцов, Александр Буряков, Денис Парамонов и Руслан Ревенко.

Военный комиссар Опочецкого, Красногородского и Себежского районов Сергей Егоров вручил матери Сергея Аверченко медаль «За храбрость».

Присутствующие возложили венки и цветы к мемориальным плитам погибших. В их честь звучал воинский салют, их память почтили минутой молчания.

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