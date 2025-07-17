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Общество

Псковский областной суд вынес приговор наркокурьеру, который пытался ввезти 3 кг кокаина в Турцию

Псковский областной суд разрешил передачу из Турции в Россию гражданки, осуждённой к 30 годам тюремного заключения за выполнение роли наркокурьера при ввозе в Турцию в 2021 году три килограмма кокаина. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Фото: объединённая пресс-служба судов Псковской области


В соответствии с действующим законодательством РФ и международными конвенциями, постановлённый Турецкой Республикой приговор в отношении гражданки РФ преобразован путём применения судебной процедуры, действия гражданки квалифицированы по пункту «б» части 4 статьи 229.1 УК РФ как совершение контрабанды наркотических средств в особо крупном размере.

Осуждённой определён максимальный срок наказания, предусмотренный данной статьей УК РФ, в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

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