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Общество

Проект памятника святителю Тихону получил одобрение градостроительного совета в Пскове

Реализацию двух проектов обсудили участники градостроительного совета в Пскове. Темами обсуждения стали установка памятника святителю Тихону и внедрение дизайн-кода для нестационарных торговых объектов, сообщил глава Пскова Борис Елкин.

  • Проекты
    Фото: из телеграм-канал Бориса Елкина
  • Проекты
    Фото: из телеграм-канал Бориса Елкина
  • Проекты
    Фото: из телеграм-канал Бориса Елкина
  • Проекты
    Фото: из телеграм-канал Бориса Елкина
  • Проекты
    Фото: из телеграм-канал Бориса Елкина
  • Проекты
    Фото: из телеграм-канал Бориса Елкина

Проект памятника святителю Тихону получил одобрение совета. По словам главы города, его планируют установить у стен Псковской духовной семинарии. «Памятник святителю Тихону, патриарху Московскому и всея Руси. Его духовный путь начался на Псковской земле – здесь он родился, учился, а затем и сам преподавал в Псковской семинарии. В тяжёлые времена он вселял в людей веру и надежду, а его влияние на Русскую православную церковь признано во всём мире», – подчеркнул глава Пскова.

Речь на совещании также шла и о внедрении дизайн-кода для нестационарных торговых объектов (НТО). Теперь для НТО будут предложены два варианта оформления: типовой – в серо-коричневой гамме, с возможностью использования дерева, реек и других материалов, представленных на слайде. Индивидуальный – с возможностью творческого подхода, однако также без ярких цветов. Правила будут касаться и передвижных объектов. Совет единогласно поддержал данный проект, следующий этап – оформление документов.

«Мы стремимся к тому, чтобы наш город становился ещё красивее и комфортнее. Главное, чтобы в облике города доминировал бренд Пскова, а не коммерческие логотипы. Перед тем, как вынести проект на обсуждение, мы учли мнение предпринимателей и доработали его», – подчеркнул глава Пскова.

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