Как сохранить персональные данные, объясняем в карточках
Как сохранить персональные данные, объясняем в карточках от проекта «Объясняем. Псковская область».
«Мошенники называют вас по имени и отчеству и даже знают, где вы работаете. Вероятно, ваши данные уже слили в сеть. Аферисты крадут не только номера телефонов, но и логины, пароли, банковские реквизиты. Как сберечь личную информацию от мошенников, рассказали в карточках», – отметили их авторы.
-
Фото: "Объясняем. Псковская область"
-
Фото: "Объясняем. Псковская область"
-
Фото: "Объясняем. Псковская область"
-
Фото: "Объясняем. Псковская область"
-
Фото: "Объясняем. Псковская область"
-
Фото: "Объясняем. Псковская область"
Комментарии: 0 Обсудить >>>
18 июля 2025
Врачи-венерологи станут гостями программы «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» в Пскове