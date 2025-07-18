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Общество

Как сохранить персональные данные, объясняем в карточках

Как сохранить персональные данные, объясняем в карточках от проекта «Объясняем. Псковская область».

«Мошенники называют вас по имени и отчеству и даже знают, где вы работаете. Вероятно, ваши данные уже слили в сеть. Аферисты крадут не только номера телефонов, но и логины, пароли, банковские реквизиты. Как сберечь личную информацию от мошенников, рассказали в карточках», – отметили их авторы.

  • Как сохранить персональные данные
    Фото: "Объясняем. Псковская область"
  • Как сохранить персональные данные
    Фото: "Объясняем. Псковская область"
  • Как сохранить персональные данные
    Фото: "Объясняем. Псковская область"
  • Как сохранить персональные данные
    Фото: "Объясняем. Псковская область"
  • Как сохранить персональные данные
    Фото: "Объясняем. Псковская область"
  • Как сохранить персональные данные
    Фото: "Объясняем. Псковская область"

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