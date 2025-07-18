Звонари из Пскова примут участие в фестивале колокольного искусства в Ленинградской области

08:47, 18 июля 2025, ПАИ

Фестиваль колокольного искусства «Звоны над Свирью», который пройдет в Свято-Троицком Александра Свирского мужском монастыре в Ленинградской области 26 и 27 июля, соберет звонарей из разных регионов России, в том числе из Пскова, а также из Белоруссии. Об этом пишет ТАСС.

Творческий директор фестиваля Маргарита Чувикина отметила, что «Звоны над Свирью» становятся масштабнее с каждым годом. Так, на предстоящий фестиваль приедут около 40 звонарей из Витебска, Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Петрозаводска, Екатеринбурга, Сортавалы, Пскова и других городов.

Целью этого проекта является возрождение и популяризация истоков православной музыкальной культуры, в первую очередь древнерусского пения, колокольного звона и каллиграфии. На фестиваль в Александро-Свирском монастыре специально привезут две передвижные звонницы, на которых участники проведут мастер-классы по колокольному звону для гостей и паломников. Вход на все мероприятия свободный.

Фестиваль «Звоны над Свирью» – это совместный проект Санкт-Петербургской и Тихвинской епархий РПЦ. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.