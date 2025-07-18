Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Пскове до сих пор ищут мужчину, сбежавшего из больницы

61-летнего Вадима Подоянова, который сбежал из Псковской межрайонной больницы в июне 2022 года, продолжает разыскивать полиция, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Вадим Подоянов. Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Рост мужчины – 190 сантиметров, у него среднее телосложение, лицо овальной формы, седые волосы и голубые глаза. На нём были майка в бело-голубую полоску, коричневые трусы, домашние тряпочные тапки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Вадима Подоянова, просят позвонить по телефонам 59-63-09, 8-952-214-48-97 (отдел разыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть УМВД) или 102, 112.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












18 июля 2025

Врачи-венерологи станут гостями программы «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» в Пскове
18 июля 2025

Новый жилой район появится в Псковском округе к 2027 году
18 июля 2025

200 литров грибов собрал пушкиногорец за 10 часов
18 июля 2025

Несколько точек публичного Wi-Fi появится в Великих Луках
18 июля 2025

Как псковичи относятся к интуиции при трудоустройстве, выяснили аналитики
18 июля 2025

Влияет ли на размер пенсии переезд пенсионера в другой регион, рассказали в Соцфонде
18 июля 2025

Фейковые письма от ФСБ рассылаются в Псковской области
18 июля 2025

Михаил Ведерников поздравил жителей Красногородского округа с 81-й годовщиной освобождения от фашистов

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...