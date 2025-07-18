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Спорт

Великолучанин выиграл первенство России по стрельбе из лука в Новосибирске

Великолучанин Илья Силаев выиграл первенство России по стрельбе из лука среди юниоров, которое прошло в Новосибирске, передаёт корреспондент ПАИ.

Илья Силаев. Фото предоставил сам спортсмен

В блочном луке среди юниоров до 21 года участвовали 34 спортсмена. Силаев завершил квалификационный раунд на четвёртом месте, а затем прошёл четыре стадии плей-офф, обыграв представителей Приморья, Краснодарского края, Свердловской области и Москвы.

В финальном спарринге Силаев выиграл у представителя Башкортостана Никиты Клюквина – 144:134.

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