Псковичка выиграла серебро на чемпионате России по гребле на байдарках

12:37, 18 июля 2025, ПАИ

Воспитанница псковской спортшколы «Ника», представляющая на соревнованиях Московскую область, Ангелина Семёнова выиграла серебро на чемпионате России по гребле на байдарках и каноэ, который проходит в Москве. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Ангелина Семёнова выиграла серебро в составе четвёрки на дистанции 500 метров вместе со спортсменками из Саратовской и Тверской областей, а также Москвы. Отметим, что экипаж с Семёновой в составе обошёл команду, в составе которой соревновались призёры чемпионатов мира Кира Степанова и Анастасия Панченко.

В финальном заезде четвёрок также участвовала псковичка Елизавета Кожевина, экипаж которой занял пятое место.

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