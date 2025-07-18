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Спорт

Псковичка выиграла серебро на чемпионате России по гребле на байдарках

Воспитанница псковской спортшколы «Ника», представляющая на соревнованиях Московскую область, Ангелина Семёнова выиграла серебро на чемпионате России по гребле на байдарках и каноэ, который проходит в Москве. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Ангелина Семёнова. Фото: Федерация каноэ России

Ангелина Семёнова выиграла серебро в составе четвёрки на дистанции 500 метров вместе со спортсменками из Саратовской и Тверской областей, а также Москвы. Отметим, что экипаж с Семёновой в составе обошёл команду, в составе которой соревновались призёры чемпионатов мира Кира Степанова и Анастасия Панченко.

В финальном заезде четвёрок также участвовала псковичка Елизавета Кожевина, экипаж которой занял пятое место.

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