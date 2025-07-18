Более 2,3 тысячи человек пострадали от укусов клещей в Псковской области

12:52, 18 июля 2025, ПАИ

2 369 человек, в том числе 615 детей, обратилось в медорганизации Псковской области из-за укусов клещей с начала сезона. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Клещи присасывались к людям преимущественно на участках по месту жительства в сельской местности, на дачах и в неорганизованных местах отдыха. Первый случай присасывания клеща в этом году зарегистрировали 10 марта.

В лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области и медорганизаций с начала сезона исследовали 2 704 клеща, в том числе снятых с пострадавших – 1 871, из природных биотопов – 833.



Фото: Кирилл Гавриленко



Фото: Кирилл Гавриленко



Фото: Кирилл Гавриленко



Фото: Кирилл Гавриленко



Фото: Кирилл Гавриленко



Фото: Кирилл Гавриленко











Напомним, что в Пскове и Великих Луках работают пункты приёма и проведения исследований клещей на инфекции.

В Пскове исследование только на клещевой вирусный энцефалит проводят на улице Гоголя, 21а, телефоны для справок: (8 8112) 66-42-91, 66-28-90, а на четыре инфекции – на улице Гоголя, 17, телефоны для справок: (8 8112) 66-42-80, 66-28-90. В Великих Луках исследование только на клещевой вирусный энцефалит делают на улице Тимирязева, 9, телефон для справок (8811-53) 7-19-14, а на четыре инфекции – в Санитарном переулке, 4, телефон для справок 8-911-364-39-19.