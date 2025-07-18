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Общество

Делегация из Псковской области посетила Ивановский округ Херсонщины

Ивановский муниципальный округ Херсонской области посетила делегация из шеф-региона – Псковской области. Глава Ивановского округа Алексей Малёнкин провел встречу с представителями Псковской области, в рамках которой они обсудили насущные проблемы округа и выработали направления для взаимовыгодного сотрудничества. Об этом сообщается в Telegram-канале «Шефская помощь | Херсонская область».

Фото из Telegram-канала «Шефская помощь | Херсонская область»

В ходе встречи обозначили приоритетные сферы взаимодействия, включая проект по ремонту санузлов в Новодмитровской школе, который осуществляет аварийно-восстановительная бригада Псковской области.

Фото из Telegram-канала «Шефская помощь | Херсонская область»

Алексей Малёнкин акцентировал внимание на значимости поддержки со стороны шеф-региона и выразил уверенность в том, что совместными усилиями удастся преодолеть существующие трудности. Представители Псковской области подтвердили свою готовность к долгосрочному и плодотворному сотрудничеству, что станет основой для создания благоприятных условий для развития Ивановского округа.

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