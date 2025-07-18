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Общество

Акция «Музейная неделя» пройдёт в Изборске 19-25 июля

Акция «Музейная неделя», инициированная Министерством культуры РФ, пройдёт в Изборске 19-25 июля, сообщили ПАИ в пресс-службу музея-заповедника.

В рамках «Музейной недели» участники СВО и члены их семей смогут бесплатно посетить экскурсию «Крепость на горе Жеравьей». Экскурсия будет проходить в 13:00 ежедневно. Сбор группы – на улице Печорской, 37.

Участники СВО с семьями могут бесплатно посещать все объекты музея.

Для бесплатного прохода на музейные объекты достаточно предъявить документ, подтверждающий статус участника СВО. Члены семьи должны предъявить любые документы, подтверждающие родство.

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