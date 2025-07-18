Из ревности зарезавшая подругу псковичка отправится под суд

17:22, 18 июля 2025, ПАИ

В Пскове завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летней женщины, которая из ревности зарезала подругу, сообщили ПАИ в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

По версии следствия, 1 мая обвиняемая со своей знакомой находились на одной из улиц Пскова, здесь же между ними произошел конфликт на почве ревности. Во время ссоры женщина нанесла потерпевшей два удара ножом в живот, выкинула нож в кусты и сбежала. В результате полученных повреждений пострадавшая скончалась на месте.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.