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Происшествия

Из ревности зарезавшая подругу псковичка отправится под суд

В Пскове завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летней женщины, которая из ревности зарезала подругу, сообщили ПАИ в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

По версии следствия, 1 мая обвиняемая со своей знакомой находились на одной из улиц Пскова, здесь же между ними произошел конфликт на почве ревности. Во время ссоры женщина нанесла потерпевшей два удара ножом в живот, выкинула нож в кусты и сбежала. В результате полученных повреждений пострадавшая скончалась на месте.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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