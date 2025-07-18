Цифровой профиль молодого человека хотят создать в России

18:11, 18 июля 2025, ПАИ

В России планируют запустить единый цифровой профиль для школьников, студентов и молодых специалистов. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на председателя комитета Госдумы по молодёжной политике Артёма Метелева.

По его словам, поручение о создании цифрового контура дало правительство. Разные ведомства будут отвечать за отдельные части профиля: Минпросвещения займётся сведениями об обучающихся, Минтруд – информацией о работниках, Минобрнауки – о студентах, а Росмолодёжь – о молодёжи в целом. Все данные объединит Минцифры.

«Это будет такое, если хотите, портфолио, состоящее из различных сведений о человеке: какие олимпиады выигрывал, где учился, какие знания получал, какие проекты реализовывал, в каких конкурсах участвовал, является ли он волонтёром, донором, наставником», – приводят слова Артёма Метелева «Известия».

Он добавил, что в будущем с помощью такого профиля можно будет поступать в вузы, получать общежитие, участвовать в грантах и получать персональные предложения по учёбе и работе.