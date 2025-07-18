Выставка работ Георгия Василевича из собрания Пушкинского заповедника открылась в Пскове
В Псковской областной библиотеке имени В. Я. Курбатова открылась выставка художественных фотографий «Волшебные места». Автор фотографий – директор Пушкинского заповедника Георгий Василевич, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения культуры.
«Его фотографии – творческое размышление о памяти, сохраняемой в Пушкинском заповеднике, о том, как живёт он сегодня. Для творческого человека, для русского человека, который любит и знает свою литературу, приход к Пушкину, в его «приют спокойствия, трудов и вдохновенья», – происходит естественно и необходимо», – отметили сотрудники библиотеки, процитировав автора выставки.
Экспозиция работает до 17 августа в фойе 1-го этажа библиотеки.
Выставка работ Георгия Василевича из собрания Пушкинского заповедника открылась в Пскове
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