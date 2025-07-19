О поддержке участников спецоперации в Дновском округе рассказал Владимир Цветков

12:22, 19 июля 2025, ПАИ

О поддержке участников специальной военной операции в Дновском округе рассказал глава муниципалитета Владимир Цветков на рабочей встрече с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

На сегодняшний день в округе находятся 12 ветеранов специальной военной операции, шесть из которых уже трудоустроены.

«Отрабатываем каждого, сопровождаем в медучреждении. Всегда на связи лично. Сейчас выберем активиста из этой группы, и за счет этого улучшим оперативность помощи участникам спецоперации и их семьям», - отметил Владимир Цветков.

Михаил Ведерников в свою очередь предложил придать дополнительный статус ответственному за организацию помощи участникам спецоперации. «Может быть, советник главы округа. Нужно посмотреть какой-то формат, чтобы была постоянная прямая связь, были определенные возможности для того, чтобы с муниципальными служащими, с руководителями различных учреждений на короткой ноге общаться», - рекомендовал губернатор.