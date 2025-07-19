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Происшествия

Объявленного в федеральный розыск мужчину ищут в Псковской области

49-летнего уроженца Дагестана Сергея Алёшина продолжают разыскивать в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионально УМВД России.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Мужчина проживает в доме на Плехановском Посаде в Пскове. С конца марта без вести пропал на территории города и Псковского района. Его местонахождение до сих пор неизвестно. Он ведёт асоциальный образ жизни, объявлен в федеральный розыск.

На вид ему около 49 лет, ростом до 175 сантиметров, худощавого телосложения. У него овальное лицо, карие глаза, тёмные волосы, имеется искривление носа. Хромает на правую ногу и может ходить с тростью.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Сергея Алёшина, просят сообщить по телефонам 59-63-09, 8-991-488-28-61 (отдел разыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть УМВД России по городу Пскову) или 102, 112.

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