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В Пскове открылась выставка молодых художников «Всё оставляет свои отпечатки»

В Центральной городской библиотеке Пскова открылась выставка молодых псковских художников Евгения Хиценко и Анастасии Скакодубовой «Всё оставляет свои отпечатки». На ней представлены более 30 работ в различных техниках – от масляной и акварельной живописи до угольной графики и рисунков тушью. Об этом ПАИ сообщили в Централизованной библиотечной системе города.

Фото здесь и далее: Централизованная библиотечная система Пскова

«Если бы мне не сказали, что авторы этих работ – молодые художники, я бы никогда не догадался», – сказал на открытии выставки псковский график Петерис Скайсткалнс. По его словам, у него сложилось впечатление, что у этих художников за плечами богатый жизненный опыт. «Не могу сказать, что это какая-то наивность. Когда я приезжаю на выставки в Европу, то там такие работы представляют мэтры, – величины, обременённые всеми званиями и заслугами», – сказал он.

По словам художника Сергея Каримова, подобные выставки формируют вкус публики к настоящему искусству, за что и борются серьёзные псковские художники всех возрастов.

Выставка в читальном зале библиотеки на Конной будет работать до 15 сентября.

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