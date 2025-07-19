Экстренный план действий в случае взлома учетных записей объяснили в МВД

15:24, 19 июля 2025, ПАИ

Экстренный план действий в случае взлома учетных записей объяснили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. Об этом пишет РИА Новости.

Если человек разгласил данные, которые мошенники могут использовать для взлома учетной записи, то следует оперативно сменить пароль, код доступа в банковский сервис, заморозить банковские карты и счета, оперативно связаться с банком по на банковской карте или официальном сайте, сообщить о звонке или сообщении, продиктовав номер телефона злоумышленников. После этого банк самостоятельно примет меры по блокировке счета, перевыпуску карт и блокировке номера мошенника, говорится в сообщении.

Также в случае, если мошенники украли номер телефона, то необходимо связаться с мобильным оператором и сообщить, что номер скомпрометирован. Сотрудник клиентского сервиса должен предложить алгоритм действий.

Кроме того, лучше всего привязать сервисы, мессенджеры и соцсети к нескомпрометированному номеру телефону, уточнили в ведомстве.