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Спорт

Двухдневный профсоюзный велопробег проходит в Великих Луках

Региональный турнир по велоспорту на призы председателя Псковского областного совета профсоюзов стартовал в Великих Луках сегодня, 19 июля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа

Спортивный праздник продлится два дня: 19 и 20 июля.

Сегодняшний день был посвящен индивидуальным гонкам. Более 60 участников проверили себя на дистанциях 5, 10 и 15 километров.

Председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов лично поприветствовал всех спортсменов и гостей мероприятия и дал старт профсоюзному велозаезду. Он также лично принял участие, проехав по одному из маршрутов велопробега.

  • Двухдневный профсоюзный велопробег проходит в Великих Луках
    Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа
  • Двухдневный профсоюзный велопробег проходит в Великих Луках
    Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа
  • Двухдневный профсоюзный велопробег проходит в Великих Луках
    Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа
  • Двухдневный профсоюзный велопробег проходит в Великих Луках
    Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа

В облсовпрофе также отметили, что 20 июля состоится групповой заезд.

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