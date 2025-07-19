Двухдневный профсоюзный велопробег проходит в Великих Луках

16:02, 19 июля 2025, ПАИ

Региональный турнир по велоспорту на призы председателя Псковского областного совета профсоюзов стартовал в Великих Луках сегодня, 19 июля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Спортивный праздник продлится два дня: 19 и 20 июля.

Сегодняшний день был посвящен индивидуальным гонкам. Более 60 участников проверили себя на дистанциях 5, 10 и 15 километров.

Председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов лично поприветствовал всех спортсменов и гостей мероприятия и дал старт профсоюзному велозаезду. Он также лично принял участие, проехав по одному из маршрутов велопробега.



Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа



Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа



Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа



Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа







В облсовпрофе также отметили, что 20 июля состоится групповой заезд.