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Общество

Россиянам назвали условия для получения скидки на оплату ЖКУ

Условия для получения скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) назвала эксперт проекта НИФИ Министерства финансов РФ «Моифинансы.рф» Любовь Хрусталова. Об этом пишет «Прайм».

Установленный федеральным законодательством минимальный размер скидки составляет минимум 30 % от установленного размера оплаты, рассказала она.

При этом в отдельных регионах льгота для многодетных на оплату ЖКУ достигает 50 %. На размер субсидии могут влиять количество детей в семье, уровень прожиточного минимума в регионе, совокупный доход семьи, региональный стандарт стоимости ЖКУ, а также максимально допустимый размер трат на коммунальные платежи в регионе и региональный стандарт нормы площади жилья, отметила Любовь Хрусталова.

Кроме того, в некоторых регионах, кроме скидок на оплату водоснабжения, электроэнергии, отопления и газа, многодетным семьям могут выделять дополнительную льготу в размере до 50 % для проведения капитального ремонта.

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