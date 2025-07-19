В Красногородском округе отметили 81-ю годовщину освобождения района

18:19, 19 июля 2025, ПАИ

Жители Красногородского муниципального округа отпраздновали 81-ю годовщину освобождения района от немецко-фашистских захватчиков и 561-летие со дня основания посёлка Красногородск сегодня, 19 июля, сообщает районная газета «Заря».

Праздничные мероприятия начались с торжественного митинга «Мы – наследники Победы!» на центральной площади. С приветственным словом к собравшимся обратилась глава Красногородского муниципального округа Валентина Понизовская. Она напомнила о героизме советских солдат, освободивших Красногородскую землю в июле 1944 года, и подчеркнула важность сохранения памяти о подвиге старших поколений.

«Этот памятный день вновь обращает нас к героическим событиям июля 1944 года, когда воины Красной армии принесли жителям края долгожданное избавление от ужасов гитлеровской оккупации. В нашей памяти – воины, отдавшие свои жизни за Красногородскую землю, за мир и счастье многих поколений. Священный долг нашего поколения – отстоять их завоевания и историческую правду», – сказала Валентина Понизовская.

Отметить знаменательную дату в Красногородск приехали почётные гости из Пскова: министр имущественных отношений Псковской области Наталья Серебренникова, заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта по Псковской области Виктор Остренко, заместитель министра имущественных отношений Псковской области Александр Можаев. Наталья Серебренникова зачитала приветственный адрес губернатора Михаила Ведерникова.

В рамках митинга прозвучали музыкальные и танцевальные номера в исполнении местных коллективов. Юнармейцы возложили гирлянду славы к братским захоронениям, жители и гости посёлка – цветы. Память павших почтили минутой молчания и оружейными залпами.

Праздничная программа продолжилась на городском валу концертом «Мы любим тебя, наш посёлок». Гости мероприятия угощались гречневой кашей из полевой кухни, участвовали в мастер-классах по шахматам и декоративной росписи тарелок, для детей работали аттракционы, велась торговля.

Вечером для жителей и гостей будет организован танцевальный вечер с участием ВИА «Экипаж». Подарком к празднику стало открытие нового фонтана в сквере у памятника «Скорбящая мать» на берегу реки Синей.