Как правильно планировать беременность, рассказали псковичам
Эффективная подготовка к беременности требует времени – от одного до шести месяцев, и включает комплекс мер для здоровья обоих родителей, напоминают в министерстве здравоохранения Псковской области.
Специалисты подчёркивают: планирование – важный этап, который помогает избежать рисков и увеличить шансы на рождение здорового ребёнка.
Основные рекомендации включают в себя приём фолиевой кислоты, причём он обязателен не только женщинам, но и мужчинам. Кроме того, рекомендуются витамин D, омега-3 (ЭПК и ДГК), йод, цинк и другие микроэлементы17.
Обследование здоровья даже при отсутствии симптомов необходимо, так как скрытые заболевания могут негативно повлиять на беременность. Особое внимание уделяют проверке иммунитета и вакцинированию от краснухи, кори, ветряной оспы и гриппа.
Подробнее читайте в карточках Минздрава России.
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Фото: Минздрав России
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Фото: Минздрав России
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Фото: Минздрав России
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Фото: Минздрав России
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Фото: Минздрав России
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