Как правильно планировать беременность, рассказали псковичам

19:27, 19 июля 2025, ПАИ

Эффективная подготовка к беременности требует времени – от одного до шести месяцев, и включает комплекс мер для здоровья обоих родителей, напоминают в министерстве здравоохранения Псковской области.

Специалисты подчёркивают: планирование – важный этап, который помогает избежать рисков и увеличить шансы на рождение здорового ребёнка.

Основные рекомендации включают в себя приём фолиевой кислоты, причём он обязателен не только женщинам, но и мужчинам. Кроме того, рекомендуются витамин D, омега-3 (ЭПК и ДГК), йод, цинк и другие микроэлементы17.

Обследование здоровья даже при отсутствии симптомов необходимо, так как скрытые заболевания могут негативно повлиять на беременность. Особое внимание уделяют проверке иммунитета и вакцинированию от краснухи, кори, ветряной оспы и гриппа.

Подробнее читайте в карточках Минздрава России.