Президент поздравил народного артиста РСФСР Василия Ливанова с 90-летием

22:50, 19 июля 2025, ПАИ

Президент России Владимир Путин направил поздравление народному артисту РСФСР Василию Ливанову в честь его 90-летнего юбилея. Соответствующая телеграмма опубликована на официальном сайте Кремля.

В обращении глава государства отметил многолетнюю преданность Ливанова искусству и подчеркнул, что он создал уникальную галерею выдающихся актёрских работ, которые считаются эталоном мастерства и являются подлинным достоянием отечественной культуры.

«Уважаемый Василий Борисович! Примите теплые поздравления с 90-летним юбилеем. Вы посвятили себя служению искусству, за долгие годы вдохновенного труда создали уникальную галерею замечательных актерских работ, которые по праву считаются эталоном мастерства, подлинным достоянием отечественной культуры», — говорится в послании.

Президент особо отметил яркую творческую судьбу мэтра, его преданность избранному делу и призванию, вызвавшие глубокое уважение. В завершение Владимир Путин пожелал юбиляру здоровья, бодрости духа и благополучия.

Василий Леванов известен таким ролям как Шерлок Холмс («Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»), император Николай I («Звезда пленительного счастья»), профессор Стравинский («Мастер и Маргарита»).