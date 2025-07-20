Команда проекта «Судьбы героев» отправилась в муниципалитеты Псковской области

17:50, 20 июля 2025, ПАИ

В рамках работы проекта «Патриотический марафон детей и молодёжи «Судьбы героев» состоялся третий выезд команды в муниципалитеты региона, сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Так, кураторы побывали в Печорах, Палкино, Пыталово и Острове, где встретились с участниками патриотического марафона. Ребята возложили цветы к Вечному огню в Печорах, на Аллее Героев в Палкино, а также почтили память Героев Советского Союза.

Наставники проекта поделились достижениями в области патриотического воспитания: в Пыталово кураторы вместе с детьми и молодёжью рассказали о работе краеведческого музея Дружбы народов истории Пыталовского края, а в Острове состоялась встреча в Военно-историческом музее-заповеднике.

На встречах представители молодёжи задали все интересующие вопросы о дальнейшей верификации исторических данных, о спорных моментах в определении геолокации, а также о принципиальной новизне проекта «Судьбы героев» по сравнению с другими базами данных о Великой Отечественной войне.

«Проект «Судьбы героев» ставит перед собой задачу: с помощью современных медиаинструментов мы хотим всесторонне сохранить историю о героях Великой Отечественной войны, которые связаны с Псковской землёй. С помощью интерактивной карты и базы данных любой человек, проезжая мимо какого-либо памятного места, связанного с Великой Отечественной войной, сможет легко и быстро узнать всю информацию о героях, которым это место посвящено», – рассказала Татьяна Хришкевич, доцент кафедры отечественной и всеобщей истории.

Напомним, «Патриотический марафон детей и молодёжи «Судьбы героев» – это проект, который объединяет детей и молодёжь Псковской области для сохранения памяти о Великой Отечественной войне в современных медиаформатах. Проект реализуется при поддержке программы «Гранты первых» движения «Первые». За всеми новостями можно следить в телеграм-канале.